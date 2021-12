Salerno. Grande affluenza per il voto al consiglio provinciale







Voto al Consiglio provinciale. Seggi aperti a Palazzo Sant’Agostino dalle otto di questa mattina e fino alle venti. Consiglieri e sindaci del salernitano pronti alla “pesatura” politica con il voto per il rinnovo del consiglio provinciale. Sono quattro i seggi allestiti all’interno di Palazzo Sant’Agostino dove appunto i rappresentanti del popolo potranno esprimere il proprio voto per eleggere i 16 consiglieri provinciali che resteranno in carica fino al dicembre 2023. Già dalle prime ore del mattino si è registrata una grande affluenza.







Un seggio itinerante

È stato previsto anche un seggio itinerante che avrà il compito di raccogliere il voto di chi, per la positività al covid o in isolamento fiduciario, non può recarsi direttamente a Salerno per l’esercizio del voto. A urne chiuse dalle ore venti il via allo scrutinio e poche ore dopo, salvo impedimenti e contestazioni di vario tipo si potrà delineare il nuovo Consiglio Provinciale guidato dal sindaco Michele Strianese.