Sarno. Cittadella scolastica ferma al palo. Risarcimenti alle ditte

Cittadella scolastica lavori fermi. Da oltre due anni il cantiere fermo ha indotto la Provincia a pagare i danni liquidando 250.000 € alle ditte impegnate nella costruzione della cittadella scolastica attesa dalla comunità dal 1997. L’opera fu progettata durante la presidenza di Alfonso Andria. Dopo la sottoscrizione del contratto di appalto dell’importo complessivo di 7 milioni di euro tra la Provincia e il consorzio delle ditte impegnate nella realizzazione della “Città della scuola” i lavori sono rimasti sospesi per oltre 734 giorni ossia due anni e quattro giorni come riporta il quotidiano “La Città”.







I danni per il fermo

I legali del consorzio, sempre quanto riportato dal quotidiano salernitano, alla luce di questa situazione hanno inviato una richiesta di risarcimento danni all’ente lamentando l’immotivata illegittima protrazione della sospensione dei lavori con un evidente danno economico all’appaltatore. Lo scorso gennaio il consorzio ha sottoscritto il verbale per la ripresa parziale dei lavori, ma con una serie di riserve verso la provincia di Salerno.

















L’accordo

Nelle more della ripresa degli interventi per la città della scuola la Provincia, allo scopo di definire le divergenze emerse, le parti hanno avviato di comune accordo un atto transitivo per trovare una soluzione alla composizione bonaria della possibile lite giudiziaria dinanzi al tribunale di Salerno. La Provincia per evitare un ulteriore interruzione di ogni rapporto con l’appaltatore ha riconosciuto le domande formulate dal consorzio pagando la somma totale di 275.000 € che trova copertura finanziaria nel quadro tecnico economico alla voce accantonamenti per accordi bonari.