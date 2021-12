Pagani. Lega: Raffaele Di Sieno nominato commissario cittadino

Raffaele Di Sieno è stato nominato commissario cittadino della Lega così come concordato con il partito. Il professionista paganese con una breve nota ha voluto manifestare la sua gratitudine ai vertici del partito di Salvini.

La nota di Di Sieno

“Ringrazio l’Onorevole Valentino Grant, l’Onorevole Attilio Pierro e il Commissario dell’Agro Nocerino Sarnese Sebastiano Odierna per la fiducia riposta nella mia persona per la nomina a Commissario cittadino della Città di Pagani. Mi auguro e sarà mio impegno far sì che in tanti aderiscano al progetto della Lega – Salvini Premier, inoltre siamo aperti a tutti coloro che hanno a cuore il futuro della nostra città. Concludo dandomi delle priorità assolute, la valorizzazione dei giovani all’interno del partito e lavorare nell’interesse del territorio che tanto ci sta a cuore”.

RePol