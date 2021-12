Paola Panariello. Dall’agro un grande progetto di beneficenza

Al centro del suo core business non c’è solo una vasta attività imprenditoriale nel settore dei servizi ma anche un organizzato sistema di beneficenza. Paola Panariello, nota imprenditrice dell’agro ha da tempo iniziato a seguire personalmente molti progetti di natura benefica, nonostante la mancanza di tempo dedicato essenzialmente alle sue aziende. Qualche mese fa ha aderito anche al progetto Missione Africa.

Prima tappa Tampellin

Panariello ha voluto rivolgere l’attenzione sul villaggio di Tampellin in Burkina Faso dove ormai da diversi anni proprio grazie al sostegno economico che arriva dall’Italia sta dando modo al piccolo centro di sviluppare una sua precisa identità urbana. Panariello sostiene l’associazione “Baobab amici di Tampellin”, presieduta da Salvatore Carrese e proprio grazie alle donazioni è stato già possibile costruire nel villaggio una scuola materna, la casa di accoglienza dei sacerdoti, un presidio sanitario e la prima maternità migliorando la vita quotidiana della piccola comunità.

Azioni anche nell’agro

Paola Panariello ha sposato questo progetto, attraverso uno specifico soggetto, con impegno di lungo termine per la piccola comunità africana che non è l’unico. “Il mio impegno a favore di Tampellin è soltanto il primo passo di un progetto benefico che dovrà presto contribuire a creare una rete di solidarietà che possa aggregare anche altri attori sensibili a queste situazioni” dice Panariello che preannuncia anche azioni locali a favore delle fasce deboli già dai prossimi mesi. “Voglio essere riconoscente alla comunità, la mia crescita imprenditoriale ed umana non può prescindere da quella sociale rivolta anche al prossimo, voglio farmi carico anche di situazioni altrimenti difficili da risolvere in altri contesti socio istituzionali. Un peso che reggerò volentieri”.