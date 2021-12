Pompei. Un venticinquenne accoltella il fratello.

I carabinieri della stazione di Pompei e della sezione operativa di Torre Annunziata hanno arrestato per lesioni aggravate un 25enne incensurato di Pompei che nel corso di una lite con il fratello più giovane (21 anni – anch’egli incensurato) lo ha accoltellato alla gamba destra con un arnese di cucina. Al momento non sono stati ancora appurati i motivi della discussione che hanno portato al ferimento. La vittima è stata trasportata all’ospedale di Castellammare di Stabia e poi al Monaldi dove è tuttora in prognosi riservata, in pericolo di vita. I militari, allertati da una segnalazione al 112, sono arrivati sul posto, hanno fermato l’aggressore e rinvenuta e sequestratra l’arma occasionale Per il 25enne al momento sono stati disposti gli arresti domiciliari in attesa di giudizio.