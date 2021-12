Salerno, elezioni provinciali. Buona affermazione per l’agro

Salerno. Spoglio terminato nella notte: complessa è stata l’elezione del nuovo consiglio provinciale che licenzia una buona affermazione anche per l’agro

Spoglio terminato nella notte: complessa è stata l’elezione del nuovo consiglio provinciale che licenzia una buona affermazione anche per l’agro nocerino sarnese. Netta l’affermazione del PD. Eletti per nell’agro Anche il Presidente dell’assise cittadina di Pagani Gerardo Palladino, il consigliere comunale scafatese l’avvocato Luca Maranca e il consigliere comunale leghista angrese Giuseppe De Sorbo. 287 gli aventi diritto che non hanno partecipato alle elezioni provinciali tra sindaci e consiglieri provinciali. Ecco nei dettagli il nuovo esecutivo provinciale guidato da Michele Strianese.

Il nuovo consiglio provinciale

PARTITO DEMOCRATICO

Francesco Morra

Martino D’Onofrio

Giovanni Guzzo

Luca Cerretani

Carmelo Stanziola

CAMPANIA LIBERA

Rosario Danisi

Rosamilia Filomena

PARTITO SOCIALISTA ITALIANO

Chiola Alessandro

Pasquale Sorrentino

PROVINCIA DEI TERRITORI

Antonio Alfano

UNITI PER LA PROVINCIA

Gerardo Palladino

Vincenzo Clemente

FRATELLI D’ITALIA

Luca Maranca

Sonia Alfano

FORZA ITALIA-LEGA-UDC

Giuseppe Del Sorbo

Giuseppe Ruberto