Salerno. Rapina al distributore di carburanti, un ferito

Rapina a un distributore di carburanti. Il fatto è avvenuto nella serata di ieri, verso le 21,00 circa, e a quando pare due giovani a bordo di uno scooter sono arrivati nell’area di servizio del distributore di carburati in via Irno e, sotto la minaccia di un’arma, avrebbero intimato all’addetto al rifornimento di consegnargli i soldi. Una richiesta caduta nel nulla che avrebbe sollecitato uno dei rapinatori a dirigersi verso l’ufficio dell’area di servizio dove c’era un altro dipendente, al quale sarebbe stato chiesto l’incasso.







La reazione

Il dipendente non aveva contanti con se. Forse la rabbia per il colpo andato male uno dei malviventi ha colpito l’uomo con il calcio della pistola. Subito dopo i due si sono dileguati facendo perdere le proprie tracce. Sul posto l’intervento dei carabinieri che hanno effettuato i rilievi di rito e raccolto la testimonianza del benzinaio che è stato soccorso e trasportato in ospedale. Lo riporta il sito “Le Cronache”.