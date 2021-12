Sarno. Canfora precisazioni su cantiere cittadella scolastica

Il sindaco Canfora fa alcune precisazioni sul cantiere della cittadella scolastica.

“In un articolo apparso su un quotidiano di Salerno, contenente alcune inesattezze, l’articolista, come sempre, omette di informare il lettore che le riserve avanzate dalla ditta esecutrice dei lavori erano di ben 2 milioni di euro. La transazione chiusa per 250 mila euro ha evitato la chiusura del cantiere ed ulteriori contenziosi tra l’Ente Provincia e la ditta aggiudicatrice dei lavori. Aggiungo: la direzione dei lavori è stata affidata ai funzionari della Provincia con un ulteriore risparmio di 500.000 euro. Senza contare il lavoro enorme svolto per uscire da un contenzioso che durava da 20 anni. Ringrazio il Presidente Michele Strianese di aver continuato a credere in questa opera e l’ingegnare Michele Lizio che ha con forza e ostinazione aperto il cantiere”. Scrive Canfora.