Bagni. Cancellati gli eventi natalizi

COMUNICATO STAMPA

CANCELLATI GLI EVENTI NATALIZI IN CONTRADA BAGNI

A comunicarlo è il presidente dell’ Associazione Contrada Bagni Salvatore Aprea.

“Con grande rammarico e delusione abbiamo deciso di cancellare gli eventi natalizi in programma nella nostra città, nella nostra contrada. Purtroppo le nuove direttive disposte dal Presidente De Luca non promettono nulla di buono e noi organizzatori non possiamo rischiare: oltre ad aver investito tempo ed energie abbiamo investito risorse economiche e, visto che le notizie riguardanti gli eventi culturali all’ aperto sono ancora incerte, abbiamo deciso di annullare il nostro programma in attesa di tempi migliori.

In qualità di presidente ci tengo a ringraziare in primis tutti i componenti dell’ Associazione Contrada Bagni, il comune di Scafati che ha patrocinato la nostra iniziativa e l’ assessore alla cultura Alfonso Di Massa. Non ultime, tutte le attività che si sono rese #sponsor di quello che doveva essere tra gli eventi culturali/religiosi più importanti della nostra provincia.

Restiamo fiduciosi per il futuro e noi dell’ Associazione Contrada Bagni auguriamo a tutti buone feste.