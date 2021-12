Salerno: provinciali. Vuolo: “Soddisfatta di FI. Partito radicato sul territorio”

La nota dell’eurodeputata Lucia Vuolo sulle recenti elezioni provinciali a Salerno.

La nota

Grazie al consigliere comunale di Forza Italia di Pagani, Anna Rosa Sessa, e al consigliere comunale della lista civica “Siamo Cavesi” di Cava de’ Tirreni, Vincenzo Passa.

Entrambi, su mia richiesta, hanno deciso di candidarsi al consiglio provinciale di Salerno, nella lista di Forza Italia. Il loro consenso, oltre 2.500 voti, è stato determinante per l’elezione al consiglio provinciale del rappresentante di Forza Italia”.

La ripartenza

Parla così l’europarlamentare salernitana Lucia Vuolo in merito alle elezioni per il rinnovo del consiglio provinciale. “È da qui che occorre ripartire per “ricostruire”. Un grande partito, radicato sul territorio, capace di coinvolgere non soltanto gli eletti a livello comunale, provinciale e regionale, ma anche la classe parlamentare spesso troppo distante dalle esigenze locali – ha aggiunto la Vuolo – Questo è quanto spero, questo è quanto spera il nostro caro Presidente Silvio Berlusconi”.