Scafati. Macchina danneggiata a consigliere comunale: negli ultimi mesi non è solo

Continuano gli episodi di danneggiamento di auto legate a personaggi della politica istituzionale di Palazzo Mayer, venerdì mattina è stato Michelangelo Ambrunzo l’ennesima vittima di un fenomeno diffuso. Il consigliere comunale di opposizione della coalizione “Insieme per Scafati” ha infatti segnalato negli scorsi giorni un danneggiamento doloso nei confronti della sua auto mentre sostava nientedimeno che all’interno del Parco Comunale. L’ormai solita macchina rigata per dispetto. Un caso che isolato non è, e si inserisce in un contenitore che vede diversi episodi simili ai danni sempre di personaggi legati alla vita amministrativa di Palazzo Mayer. A inizio anno nell’area parcheggio antistante la Biblioteca Francesco Morlicchio è stata danneggiata l’automobile della consigliera comunale di maggioranza Ida Brancaccio, vittima di ruote squarciate per motivazioni ignote ma sicuramente vergognose mentre svolgeva una riunione di maggioranza. Neanche la Giunta Comunale o i dirigenti comunali riescono a non evitare questa orrenda maledizione. Il vicesindaco Serena Porpora poco dopo le ultime elezioni del Forum dei Giovani sempre in Biblioteca ha visto la sua macchina completamente rigata da malintenzionati, un vero e proprio atto intimidatorio. In Giunta l’assessore al commercio Arcangelo Sicignano si è ritrovato sempre nel Parco Comunale ad osservare la rigatura della sua macchina qualche mese fa. I numeri si accumulano e incominciano ad avere una pesante consistenza, tale da poter pensare ad un vero e proprio fenomeno. Di cui va conosciuta matrice e possibilità di repressione. “Solidarietà al consigliere Ambrunzo e a tutte le persone che sono state danneggiate da questi attacchi ignobili. Il fenomeno è conseguenza della fisiologica ignoranza di una parte della nostra città che assume una serie di comportamenti illeciti, sono atti vergognosi che speriamo possano essere stroncati il prima possibile” sono le parole del Sindaco Cristoforo Salvati, che puntualizza:” Escludo una matrice politica, se fosse così parleremmo di un fenomeno molto pericoloso”. Diverse altre auto appartenenti a privati cittadini da Settembre ad oggi sono state soggette a incendi, furti ed effrazioni, a testimoniare la generalità del complesso tema. Michelangelo Ambrunzo, però, da uomo sempre disponibile, pronto ad aiutare e a mediare, e riconosciuto per questo, vorrebbe solamente capire il perché:” La macchina è in corso di riparazione, il danno materiale non è la cosa primaria. Ciò che rammarica è il gesto, alle spalle, senza sapere perché si abbia ricevuto un attacco violento, in un posto dove sono presenti anche telecamere. Per questo chiedo di farsi avanti e di spiegare il perché sia stato fatto un atto del genere, anche se so che non succederà.” Sono le sue parole.