Angri. Via Nazionale rifiuti per strada: la “taverna della monnezza”







Non passa lo spazzino e nemmeno il gasolone. Questo in sintesi figurato il degrado che si presenta lungo i due chilometri della Via Nazionale. Lungo i marciapiedi sono evidenti i segni della mancanza dello spazzamento da anni fuori dal calendario di servizio della Angri Eco Servizi. I rifiuti a bordo strada vengono conferiti in qualunque ora del giorno e della notte senza il minimo rispetto per i giorni di conferenza della raccolta differenzia.

La “taverna della monnezza”

I cumuli sono facile e appetibile preda per randagi e perfino gabbiani che ormai si spostano con frequenza nell’entroterra alla ricerca di cibo trovando ad Angri una valida “taverna della monnezza”. Sulla Via Nazionale il campionario della monnezza è ampio, c’è di tutto: erbacce ai lati dei marciapiedi, rifiuti ingombranti, oli esausti e soprattutto caditoie otturate.







Il fallimento delle politiche ambientali

Il fallimento delle politiche ambientali è chiaro e sentita sulla questione l’assessore delegato, la “bionda” Maria Immacolata D’Aniello si difende puntando il dito contro la scarsa educazione dei cittadini nel conferimento dei rifiuti. Cittadini che però non hanno le giuste informazioni ma, soprattutto, gli strumenti per attuare la raccolta differenziata, ormai da anni un porta a porta spartano e improvvisato. Mancano i contenitori per l’umido agli ingressi dei condomini e delle case, cosi come c’è penuria per quelli dell’indifferenziato.













Assenza d’informazione, indirizzi politici e aumento TARI

Inoltre non c’ è un minimo d’informazione circa la raccolta differenziata, il settore ambiente ormai, dalle dimissioni dell’allora assessore Caterina Barba, vive di continue improvvisazioni e i vertici dell’azienda speciale da tempo attendono dall’amministrazione Ferraioli un chiaro indirizzo politico.

La raccolta per altro è inchiodata sul 49/50% variabili da anni, anzi con qualche significativa flessione percentuale che è costata cara anche in termini di quantificazione del costo delle bollette ora definite dall’ARERA (l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) e che incide ogni anno in maniera netta e determinante sulla TARI che quest’anno ha portato a un sensibile aumento del tributo di quasi 10 euro pro capite per famiglia. “Le politiche ambientali sono un altro fallimento dell’amministrazione Ferraioli. Paghiamo molto salato un disservizio essenziale che resta un vero miraggio” sostiene un comune cittadino mostrano i sacchi di monnezza davanti al uscio del suo portone.

Luciano Verdoliva