Covid. De Luca: per dati contagio Campania dovrebbe essere già arancione. “Reggiamo solo per numeri su occupazione posti letto ospedalieri”.

“Bisogna stare attenti perché la variante Omicron sta esplodendo. Per i dati del contagio, dovremmo essere già in zona arancione, neanche in zona gialla. Ma il dato di occupazione dei posti letto è del 12,5% per i ricoveri ordinari e del 6% per le terapie intensive. Siamo sotto le soglie previste che sono rispettivamente del 15 e del 10 percento”. Lo ha detto, intervenendo nell’aula del Consiglio regionale, il governatore della Campania Vincenzo De Luca.

La zona arancione

“Sul piano sanitario – ha aggiunto – avremmo l’interesse ad andare subito in zona arancione, ma dal punto di vista sociale ed economico no. Sarebbe una tragedia bloccare l’economia della Campania. Allora, stiamo cercando di liberare i reparti ordinari per i pazienti Covid e dobbiamo riaprire le terapie intensive, sapendo che abbiamo un problema di personale e non di strutture”. “Se arriviamo a occupare il 10% di terapie intensive – ha osservato De Luca -, allora dobbiamo chiudere il resto. Noi stiamo dando l’anima per cercare di non sforare la soglia nazionale, che ricordo è del 15% per i ricoveri ordinari e del 10 per le terapie intensive”.

“Io ho amarezza perché abbiamo perso un vantaggio – ha aggiunto il presidente della Regione – che aveva la Campania. In zona bianca torna l’obbligo di mascherina all’aperto? Noi lo abbiamo sempre mantenuto. Ma qui i livelli di controllo sono pari a zero. Ancora oggi non vedo nessuna pattuglia in nessun Comune fare una multa per il mancato uso della mascherina. Basterebbe questo per ridurre del 40% i contagi. Oggi la situazione si è omologata, dobbiamo controllare che non vengano sforati i parametri, altrimenti ci facciamo male. Per il livello di contagio siamo già sopra soglia, reggiamo perché reggono i ricoveri”.

