Draghi: “Mini lockdown in vista di Capodanno, coprifuoco per i non vaccinati”

A pochi giorni dalle festività natalizie il governo ha intenzione di far entrare in vigore un nuovo decreto leggi per evitare l’arrivo della quarta ondata. Con i contagi che stanno man mano salendo e la variante Omicron che desta preoccupazioni per la sera del 31 dicembre Draghi vuole attuare un coprifuoco per i non vaccinati e consentire solo ai vaccinati che hanno il super green pass di uscire per strada da una certa ora fino alle prime luci dell’alba del nuovo anno.

Il nuovo decreto che andrà in vigore dal 23 dicembre, quando si avrà il report aggiornato su i contagi e le varie prevede delle modifiche soprattutto per la partecipazione agli eventi come andare al cinema, recarsi allo stadio per seguire la propria squadra del cuore. In questi casi si pensa di estendere il tampone anche ai vaccinati che sono già in possesso del super green pass. Un altro argomento che si affronterà è quello relativo all’affluenza nei pulman che sono sempre molto affollati.

Andrea Vitiello