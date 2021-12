Napoli. IN NATIVITATE DOMINI – Musica per il Santo Natale nella Napoli del ‘700 ✨

L’ultimo appuntamento della rassegna CONVIVIO ARMONICO con il tradizionale Concerto di Natale!

Ensemble “LE MUSICHE DA CAMERA”

Francesco DIVITO soprano

Rosa MONTANO mezzosoprano

Renata CATALDI flauto traversiere

Egidio MASTROMINICO violino barocco di concerto

Giuseppe GRIECO violino barocco

Leonardo MASSA violoncello barocco

Michele CARRECA tiorba

Debora CAPITANIO clavicembalo

Il programma prevede autori appartenenti alla scuola napoletana tra Seicento e Settecento: Antonio Palella, Nicola Porpora, Antonio Servillo, Nicola Fago, Nicola Sabatino, in un percorso tra brani vocali e strumentali legati alla maggior parte alla tradizione del Natale. Dalle Pastorali anonime alle arie con flauto traverso obbligato di Palella e Porpora al concerto per flauto e archi di Servillo, ai brani vocali sacri come il notevole Mottetto Pastorale di Fago “Quid hic statis pastores” per soprano, contralto e archi, e lo scintillante Te Deum di Sabatino.

Un ottimo modo di farsi gli Auguri di Natale con la nostra tradizione musicale !

Ringraziamo il Rettore della Basilica Padre Mario Savarese per aver accolto il concerto.

I concerti di Dicembre di Convivio Armonico saranno dedicati alla memoria dell’amico giornalista e critico musicale MARCO DEL VAGLIO, curatore del sito Criticaclassica, recentemente scomparso!

29 Dicembre h 19.30

Basilica Reale e Pontificia di S. Francesco di Paola in​ Piazza del Plebiscito – Napoli

INFO associazioneareaarte@libero.it; Whatsapp 3509273606

