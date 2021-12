Pompei. Progetto Hub tra progetti e spese inutili

“La salvaguardia delle procedure autorizzative già espletate e in corso appare essenziale per il rispetto dei tempi indicati dalla norma”. La considerazione dichiarata dal Ministero delle Infrastrutture e della mobilità (e conseguentemente Rfi) il secco diniego di replica alla proposta progettuale del Comune di Pompei (elaborata da uno studio prestigioso di architettura). Nella proposta risulta evidente l’ampliamento del perimetro d’intervento del Progetto Definitivo con estensione ad aree prossime all’asse ferroviario, alla Via Plinio e al confine dell’area archeologica. Nella proposta del Comune, il Progetto Definitivo presentato in commissione dei servizi forma un nucleo di base, su cui si articola una serie di interventi successivi che formano una “infrastruttura verde” con l’introduzione di un intervento ripartito in fasi non previsto dal Governo. “Tale suddivisione del progetto per “fasi” viene perciò respinto dal momento che viene prevista un’unica fase realizzativa di tutte le opere afferenti ad un solo finanziamento. Ne consegue che l’ampliamento del perimetro dell’intervento e i conseguenti interventi urbanistici proposti dal Comune di Pompei risultano impropri in quanto non collegati alle progettate da RFI né propongono modifiche all’uso del suolo e mancano di relazione causale col progetto determinando esclusivamente incremento dei costi a causa delle opere non previste. In conclusione secondo Rfi il Comune di Pompei propone alcuni “adeguamenti” alle opere progettate come la viabilità di accesso alla stazione ferroviaria, Il parco urbano, la viabilità riguardante i lotti interclusi dalla pedonalizzazione di via Plinio; l’annessione di parte della pineta attualmente gestita dal Parco Archeologico. Unica proposta accettabile appare al momento quella di modifica delle alberature e degli spazi verdi e la diversa tipologia di arredo urbano. In conclusione Governo e Rfi ritengono che l’approvazione e la successiva realizzazione di opere aggiuntive al Progetto Definitivo, proposte (tramite uno studio professionale) dal Comune di Pompei potrebbero essere attuate in successivi interventi autonomi e con mezzi propri. Il progetto dell’Hub di Interscambio Ferroviario di Pompei, prevede il miglioramento dell’accessibilità viaria e pedonale della Buffer zone, migliorando la competitività del trasporto ferroviario. Gli interventi promuovono una migliore soluzione dei flussi di mobilità dell’area vesuviana costiera e l’accrescimento del bacino di utenza all’arca Scavi grazie al trasporto sostenibile. Gli interventi infrastrutturali prevedono la nuova fermata in linea di RFI, costituita da un Fabbricato Viaggiatori a “ponte” e due marciapiedi con il riutilizzo dei fabbricati della fermata Pompei Scavi anteriore al 1844; la realizzazione di un percorso pedonale tra la nuova stazione RFI e quella della Circumvesuviana a Villa dei Misteri con una passerella pedonale sopraelevata, collegata anche all’ingresso al sito archeologico di Piazza Esedra; il nuovo parcheggio auto a servizio della fermata ferroviaria accessibile dalla viabilità pubblica e collegato alla stazione ferroviaria; la razionalizzazione dei collegamenti viari e pedonali, anche mediante la pedonalizzazione parziale di Via Plinio. Rfi precisa che “L’intervento complessivo, nel corso del mese di giugno 2020, è stato oggetto di una Conferenza di Servizi Preliminare sul Progetto di Fattibilità Tecnico Economica, acquisendo le autorizzazione e prescrizioni necessarie alla fase progettuale. Tra settembre 2020 e gennaio 2021, nell’ambito della verifica preventiva di tutela sono state eseguite le indagini richieste dal Parco Archeologico di Pompei. Obbligazioni giuridicamente vincolanti alla base dall’avvio dei cantieri. “Sono queste considerazioni oggettivamente incontestabili alla base delle dure critiche degli oppositori di ogni fronte che ravvisano inadeguatezza e mancanza di professionalità nel ceto dirigente di Pompei e fanno partire chiamate di responsabilità sullo spreco di denaro pubblico collegato alla consulenza professionale (che dati i tempi non sarebbe stato più utile) per un progetto che presumibilmente rappresenta solo pura esercitazione.