Salerno. Lo Sportello dei Sogni diventa Saloon di bellezza

Una giornata dedicata alla bellezza, protagonista dell’evento ‘Il Saloon dei Sogni’, organizzato dallo ‘Sportello dei Sogni ODV, in collaborazione con la Psicologa – Psicoterapeuta Sabina D’ Amato, che si terrà il 21 dicembre dalle 11 e 30 alle 15, presso il Reparto di Radioterapia dell’AOU San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno, diretto dal Dottore Davide Di Gennaro. Saranno offerti trucchi da sogno, a cura delle sapienti mani del make up artist Salernitano Massimo Corrado, che con la sua Academy, allestira’ un vero e proprio salone di bellezza, per accogliere e prendersi cura delle pazienti che vorranno affidarsi alla sua esperienza. Ma non finisce qui, Lo Sportello dei Sogni, donerà inoltre, alle pazienti oncologiche, più di 50 ‘kit dei sogni’, che conterranno una fodera di raso per cuscino e una bacchetta magica di legno, affinché possano sognare ed esprimere il loro desiderio del cuore.