Salerno. Sgominata una banda di ladri d’appartamento

Salerno. Sgominata banda di ladri d’appartamento

I Carabinieri della Compagnia di Salerno hanno denunciato alla Procura 4 soggetti, tutti italiani pregiudicati residenti nell’hinterland napoletano, ai quali sono contestati i reati di resistenza a pubblico ufficiale e possesso di arnesi atti allo scasso. I militari impegnati in un controllo straordinario del territorio, predisposto dal Comando provinciale di Salerno, nel corso della notte hanno intimato l’alt a un’auto nei pressi di alcune abitazioni obiettivi di furti nei giorni scorsi.

Tentativo di fuga

Il conducente, alla vista dei Carabinieri, non ha arrestato la marcia, cercando di dileguarsi per le vie adiacenti, ma è stato raggiunto e bloccato dai militari. Nel corso della perquisizione dell’auto sono stati trovati diversi attrezzi da scasso, guanti e altro materiale utilizzato molto probabilmente per compiere furti in abitazioni. Il tutto è stato sequestrato, mentre a carico dei quattro pregiudicati è stato proposto il foglio di via obbligatorio.

Adnkronos