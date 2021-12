Sarno. Furti nelle case: allarme e paura

Giorni di paura a Sarno dove si stanno registrando numerosi episodi di furti in appartamenti e abitazioni indipendenti. Tante le segnalazioni e le denunce raccolte dalle forze dell’ordine che sono il sommario di un’escalation criminosa che, purtroppo, si ripete frequente in questo periodo dell’anno. La maggior parte dei furti, come scrive “SarnoNotizie” interesserebbe particolarmente la zona di Foce e di via Sarno – Palma.

Zone sensibili

Zone, che anche in passato, sono state oggetto di furti. “Da alcune settimane, malviventi si introducono nelle case della nostra frazione. Una situazione che è diventata davvero preoccupante che ci sta facendo vivere nella paura” dice uno dei residenti. “Chiediamo più controlli alle forze dell’Ordine in questi periodi di festa”. I sospetti, sempre secondo l’online cittadino ricadono su una banda di ladri che si sposterebbe su veicoli di lusso, di grossa cilindrata.