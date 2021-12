Angri. Assunzioni per la ripartenza degli asili nido, modalità

Riparte il servizio asilo nido comunale e la cooperativa sociale che si è aggiudicata la gara per la gestione delle due strutture comunali ha aperto sul proprio sito le candidature per il reclutamento personale. La cooperativa sociale “Progetto 2000” “vanta importanti riconoscimenti per la serietà e la correttezza con cui propone servizi e attività ai propri clienti” si legge nel profilo di presentazione e proprio per mantenere questo spirito ha annunciato di essere alla ricerca di personale da inserire presso due attività di micro – nido di Angri.

Come candidarsi

I profili ricercati sono quelli di: Educatori professionali, il candidato ideale deve essere in possesso di laurea magistrale in scienze dell’educazione o equipollente. Altro profilo richiesto è quello degli Ausiliari: il candidato richiesto deve essere in possesso di titolo OSA o OSS leggi il bando qui.

Dove inviare il curriculum

Tutte le candidature dovranno pervenire complete di c.v. corredato di foto e ben aggiornato al seguente indirizzo mail: info@progettogroup.eu – nell’oggetto dovrà essere specificato il seguente codice di candidature: “AGN15789/A”. Il presente annuncio è rivolto a entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.