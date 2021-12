Angri. Consiglio comunale online: parla Massimo Sorrentino

Massimo Sorrentino Presidente dell’assise cittadina traccia il bilancio di questo travagliato anno che volge al termine e fa alcune precisazioni sulle modalità di convocazione del consiglio comunale online. Un’amministrazione, quella guidata da Cosimo Ferraioli con qualche problema organizzativo che però non frena l’azione del Presidente del Consiglio comunale Sorrentino, abituato a lavorare dietro le quinte della sua assise. Il polso fermo tenuto nell’unico consiglio comunale in presenza ne hanno rivalutato una grande capacità di mediazione e soprattutto un notevole carico umano che gli viene riconosciuto anche dalle opposizioni consiliari.







L’obiettivo per il prossimo anno

“Per il 2022 spero di convocare stabilmente il consiglio comunale in presenza, un fatto finora che, dopo un confronto continuo insieme con i miei colleghi, non ho ritenuto opportuno continuare, per il dilungarsi della pandemia. Tengo molto alla salute dei consiglieri comunali e soprattutto al comportamento da tenere come esempio per chi ha riposto la fiducia nel nostro operato di amministratori” dice Sorrentino.

La distanza sociale

“L’emergenza Covid ha posto le distanze tra la politica e i cittadini che giustamente hanno altre preoccupazioni ma che ci seguono con interesse e per tale motivo che intensificherò già dal nuovo anno i miei contatti relazionali con i miei concittadini cercando, come rappresentante delle istituzioni, di recepire ogni loro possibile istanza e magari illustrarle in consiglio comunale dibattendole in maniera precisa e democratica con tutta l’assise da me presieduta”.













Anche il prossimo 28 dicembre il consiglio comunale si svolgerà in forma telematica: “Un atto preventivo – dice Sorrentino – anche alla luce della nuova ordinanza del presidente De Luca che limita gli assembramenti. Per tale motivo ho ritenuto, con l’avallo della maggioranza tutta di convocare il consiglio comunale sulla piattaforma informatica del comune per evitare possibili fonti di contagio e anche per venire incontro alle esigenze di molti consiglieri comunali che hanno avuto contatti con persone poi risultate positive al COVID. I punti all’ordine del giorno sono di estrema rilevanza e quindi devono essere sottoposti al giudizio dibattimentale e al voto ineludibile dell’assise” afferma il presidente Sorrentino.

Impegno fondamentale

“Il 2021 è trascorso con enormi difficoltà caricate anche sull’amministrazione costretta, pure dalle esiguità di cassa, ad arginare la deriva e il malcontento popolare, Noi come rappresentanti dei cittadini ci mettiamo un impegno che spesso non traspare ma che è fondamentale per il buon governo della città” conclude Sorrentino.

Repol