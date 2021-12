Angri. La raccolta differenziata non decolla, stangata TARI

Raccolta differenziata ferma al palo dal 2016, Angri maglia nera arranca con i rifiuti. Anche i dati ISPRA condannano le “politiche ambientali”. Come avevamo anticipato ieri (leggi qui l’articolo di ieri) la raccolta differenziata in città è stabilmente ferma, da anni, al 48,45% con conseguenze economiche rilevanti per le tasche dei contribuenti costretti a pagare l’aumento progressivo del tributo TARI che quest’anno si è tradotto in aumento complessivo, in bolletta, di circa 10 euro pro capite per cittadino.

Numeri evidenti

Il dato viene fornito dall’ISPRA, l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale. Il Rapporto Rifiuti Urbani – Edizione 2021 (Centro Nazionale dei Rifiuti e dell’Economia Circolare dell’ISPRA) fornisce i dati, aggiornati all’anno 2020, sulla produzione, raccolta differenziata, gestione dei rifiuti urbani a livello nazionale, regionale, provinciale e per i singoli comuni.

La tabella dei dati qui

Leggendo i dati (clicca qui per leggere i dati) si può verificare che la raccolta non decolla ed è praticamente inchiodata sugli stessi valori del 2016, posizionando Angri tra i peggiori comuni della provincia di Salerno, la cui media della raccolta differenziata è del 65,67%.

Dati da illustrare

Su questi discutibili dati ora si attende un report dettagliato dell’assessore alle politiche ambientali Maria Immacolata D’Aniello da tempo al centro delle polemiche per la paralisi dei servizi ambientali e le perdite dell’azienda speciale del comune, la Angri Eco Servizi che risulta avere accumulato circa 774mila euro. Debiti accumulati tra nel 2011 e il 2014 quando l’amministrazione comunale era guidata dall’esuberante sindaco Pasquale Mauri che corrispose a un altro infausto periodo per la cittadina angrese.

Luciano Verdoliva