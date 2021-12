Nocera Coraggiosa: su “Villa dei Fiori” si faccia un consiglio comunale

Villa dei Fiori diventa una questione sempre più spinosa. I consiglieri Gennaro Della Mura, Nello Rosati e Vincenzo Stile, del gruppo consiliare Nocera Coraggiosa, chiedono, con un appello, che venga celebrato un consiglio comunale dedicato proprio alla questione Villa dei Fiori

La nota

“Oramai non si può più aspettare, dopo tanto tempo passato a esaminare le carte e dopo l’approvazione della giunta, dopo che Regione e ASL hanno sollecitato il governo cittadino a esprimersi, pensiamo non ci sia più tempo per procrastinare un consiglio comunale che è chiamato a prendersi le sue responsabilità per decidere il futuro di una struttura, che oggi come oggi si pone a potenziare le risorse del nostro Comune per l’assistenza ai più deboli. Non possiamo far stare in bilico e sul filo del rasoio tante famiglie, perché l’ampliamento richiesto è necessario. La nostra città deve diventare di nuovo quella che garantisce lo sviluppo delle imprese nel pieno rispetto delle regole, ma puntuale, senza rallentare i processi d’investimento e occupazione. Tanti cittadini ci chiedono dì intervenire, noi siamo pronti a prenderci le nostre responsabilità: con questo nostro appello ci uniamo idealmente ai tanti lavoratori che sfilano nelle fiaccolate per chiedere che ci sia finalmente il consiglio comunale su Villa dei Fiori” si legge nella nota del gruppo.