Scafati. Degrado: Il palatenda di via Tricino vide l’inizio dei lavori nel 2016 con l’Amministrazione Aliberti. L’opera fu finanziata dallo Stato

Scafati. Un’altra incompiuta: la palestra di Via Tricino (video)







Il palatenda di via Tricino vide l’inizio dei lavori nel 2016 con l’Amministrazione Aliberti. L’opera finanziata dallo Stato nell’ambito del progetto “io gioco legale” fu praticamente ultimata all’interno. Ma la struttura non è mai stata completata e resa agibile a causa della mancata previsione nel progetto della sistemazione degli spazi esterni e degli allacciamenti all’energia elettrica.











Gli anni della commissione straordinaria e dell’amministrazione Salvati sono trascorsi invano. Sono avanzati solo il degrado e danni alla struttura che doveva servire per pallamano e calcetto prima ospitati nel palazzetto abbattuto a via Oberdan per fare spazio al polo scolastico. Altra incompiuta.













Poche risorse per il rilancio

Una struttura quella di Via Tricino che avrebbe bisogno di poche risorse per essere completata come testimoniano le stesse immagini.