Scafati. Via della Resistenza, tra sprechi e fondi persi

E’ una cornice di sprechi e degrado, quella che circonda via Della Resistenza. A regnare è l’inerzia sulle tante opere pubbliche e strutture esistenti, finite nel disuso, e che potrebbero essere agevolmente consegnate ai cittadini. Su tutti il parco Bianca Elettra e Fabiana, in traversa Massimo Troisi. Il parco, dopo anni di abbandono, era stato destinatario di un finanziamento di 60 mila euro. Fondi intercettati quando ai Lavori Pubblici sedeva l’assessore Arcangelo Sicignano, una delega poi rilevata da Pasquale Vitiello, che da consigliere comunale si era espresso contro. “Nel Luglio 2021 una nostra delegazione veniva ricevuta dal Sindaco – spiega Antonio Palomba, portavoce del comitato “Massimo Troisi” – il quale ci comunicava che il progetto era terminato e che il 3 Agosto sarebbe avvenuta la gara di appalto, rassicurandoci che se sarebbe andata deserta, si sarebbe provveduto ad un’assegnazione diretta”. La gara si tiene però l’8 ottobre, andando deserta. Da qui nasce un braccio di ferro sulle procedure, da un lato Palazzo Mayer sostenendo l’impossibilità di procedere con assegnazione diretta, dall’altro il Comitato, che tira in ballo un parere del Ministero delle Infrastrutture, il quale autorizza a procedere in deroga, considerato il contesto Covid. “Tutto ciò determinerà la perdita al 31 dicembre del finanziamento di 60 mila euro e purtroppo la fine dei sogni dei bambini dell’intera città di avere finalmente un parco giochi” sottolineano i residenti. Non è l’unica area verde attrezzata ad essere nel degrado, nella stessa traversa vi è infatti il parco Primato, un giardino con annesso campetto di calcio e spogliatoi, campo di bocce e giostrine. La struttura, per volontà dell’amministrazione, sarebbe dovuta andare in gestione a privati tramite bando. Di fronte al Primato, oramai sommersa da erbacce, vi è Villa Prete, un’antica villa rustica appartenente a Numerius Popidius Narcissus Maior e situata a una manciata di chilometri da Pompei. È tra le ville rustiche meglio conservate nel territorio di Pompei Nuceria. La struttura è stata assegnataria di 200 mila euro stanziati dal Ministero della Cultura ad aprile scorso per il suo recupero, e nonostante un sollecito del primo cittadino ad agosto scorso, anche qui nulla si è ancora mosso. A poche decine di metri, sempre in via Della Resistenza, in mano ai vandali e all’incuria sono finiti i campi da tennis e il palatricino. Entrambi realizzati dalla precedente amministrazione comunale e costati mezzo milione di euro, attendevano soltanto il collaudo e la consegna alla città. Cavilli burocratici hanno però rallentato il tutto, e oggi degrado e teppisti hanno preso il sopravvento. “Il nostro quartiere ha tutte le potenzialità per diventare un modello, ma viene posto nell’assoluto abbandono tra indifferenza del Sindaco, Assessori e Consiglieri da noi sollecitati” chiosa Palomba.

Adriano Falanga