Angri. Al via, presso la ex Casa del Combattente, “Tutti i colori dell’anima”

La personale degli artisti Catello Zanca e Ciro Di Somma sarà visitabile fino al 6 gennaio.

Grande attesa e curiosità per l’imminente inaugurazione della mostra “Tutti i colori dell’anima”, degli artisti Catello Zanca e Ciro Di Somma, che è in programma ad Angri dal 23 dicembre 2021 e fino al 6 gennaio 2022. In particolare Catello Zanca, che ha al suo attivo numerose mostre personali e collettive per quali ha riscosso lusinghieri consensi di critica e di pubblico, è esperto del Bump Painting che è l’arte di dipingere il pancione in gravidanza, una vera e propria moda negli Usa, che si sta diffondendo molto anche in Italia. Ultimamente infatti, complici anche i social, capita sempre più spesso di vedere pancioni disegnati in foto. Dipingere il pancione lo si può fare per divertimento o per avere un ricordo speciale da conservare e lo si fa sempre più in modo particolare sia per dare un importante significato sia per ricreare atmosfere magiche.

Chi è Zanca

Catello Zanca è nato a Castellammare di Stabia nel maggio 1971. Ha conseguito la Maturità Artistica presso l’Istituto d’Arte di Sorrento e successivamente, presso l’Accademia di Belle Arti di Napoli, ha conseguito la laurea in pittura. Le sue opere sono state pubblicate sul catalogo dell’arte contemporanea italiana n. 38 edito da Mondadori, successivamente in “BOE”, news magazine di informatica artistica e culturale del centro diffusione arte di Palermo, nel 2010 e nel 2013 in Avanguardie artistiche. Nell’Agosto 2006 ha ideato e realizzato lo stemma della basilica di Santa Maria Incoronata di Pozzano che si venera a Castellammare di Stabia. Ha ricevuto nel 2010 il riconoscimento internazionale “L’ERCOLE DI BRINDISI” conferimento per meriti artistici e assegnato dalla critica con la nomina di “Ambasciatore dell’Arte”. Le sue opere, oltre alla figurazione realistica di grande suggestione emozionale, scavano l’anima cercando il senso del “Bello”, un bello pieno di sentimento raggiunto felicemente con la purezza della linea e l’uso di un colore mai chiassoso, seppure vibrante di effetti tonali.

L’arte fa tappa ad Angri

Un appuntamento da non perdere. La mostra sarà visitabile, seguendo le normative anti-Covid vigenti, fino al 6 gennaio. Per l’inaugurazione previsti i saluti istituzionali dell’assessore alla Cultura Francesco Ferraioli e del presidente della Pro Loco Angri Aldo Severino.