Angri. Caos al cimitero: la politica è defunta







Un’anziana vedova versa qualche lacrima davanti al cancello del cimitero. Non comprende perché deve fare i conti con il tempo centellinato per stare con i suoi cari affetti. Quello che era un luogo di ricongiunzione con i propri cari, almeno per poche ore, è diventato un luogo proibitivo, un purgatorio. Negli ultimi anni è successo di tutto in questo perimetro: sequestri vari, controlli, indagini, troupe televisive ma soprattutto personale decimato e servizi essenziali completamente ridotti.

Piove nelle cappelle

Nei criptoportici ci piove, i pantani d’acqua sono insidie soprattutto per anziani e un senso di sporco pervade il visitatore. Orari di chiusura e di apertura ormai si misurano con il contagocce. Una disorganizzazione evidente, frutto di una scellerata gestione politica alla quale l’amministrazione Ferraioli non ha mai cercato di porre seriamente argine, anche a causa dei tagli inferti al personale e alla minuta manutenzione dopo che dal capitolo dedicato del PEF alla voce cimitero sono stati prelevati, totalmente, i fondi per ovviare al “grande disastro” dei servizi sociali e per colmare il buco di bilancio provocato da una spaventosa voragine senza precedenti nei conti comunali.













La bionda “multitasking” senza strategie

La delega al cimitero è nelle mani della “biondissima” assessora leghista Maria Immacolata D’Aniello, assessora politicamente “multitasking”, già finita al centro di numerose polemiche per una generale mancanza di azione nei settori di sua competenza. L’azienda speciale comunale Angri Eco Servizi, da anni si occupa dei servizi essenziali del camposanto di Via San Gennaro è in chiara difficoltà per la mancanza di strategie provenienti dalla gestione politica e per una cronica mancanza di personale che bloccano anche gli uffici comunali preposti alla gestione cimiteriale. Inumazioni, pulizia e minuto mantenimento da tempo lasciano a desiderare.







Cimitero, quale futuro?

Resta una parte aliena anche la discussione futuribile del sacrario cittadino nel piano industriale della speciale. Essere sepolti ad Angri, beneficiare dell’eterno riposo, costa ai congiunti almeno trecento euro in cambio di un pessimo servizio dovuto principalmente alla mancanza di una strategia e una visione complessiva del settore da parte dell’assessore D’Aniello Immacolata Maria che dovrebbe dettare la linea politica, vera defunta di questa imbarazzante e non referenziata amministrazione comunale.

Luciano Verdoliva