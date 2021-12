Pompei. Sindaco e amministrazione alla barra sull’ Hub ferroviario

Il sindaco di Pompei ed i suoi più diretti collaboratori istituzionali riguardo l’urbanistica (assessore e dirigenti) sono stati invitati alla barra dall’opposizione allo scopo di spiegare il comportamento dell’Amministrazione sull’Opera pubblica “Hub di interscambio ferroviario di Pompei” per cui è stato varato da Rfi il progetto definitivo, decretato dal direttore generale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Nello specifico Di Casola e compagni, insieme alla maggior parte dell’opinione pubblica locale, vorrebbe sapere come mai non viene mai citato l’elaborato dello studio di architettura spagnola in detto decreto, e se ritiene che sia tornato utile ai pompeiani l’impegno di spesa in bilancio (quasi quarantamila euro)a favore della B2B JORDI BELLMUNT i AGATA BUSCEMI ARQUITECTES S.L.P. con in sede in Barcellona (Spagna); C. Inoltre viene richiesta una relazione dettagliata sul ruolo dell’amministrazione comunale diretta da Carmine Lo Sapio nel fornire notizie a riguardo da inserire nel preliminare del PUC, e quale sarà la strategia dell’esecutivo cittadino riguardo lo scopo di tutelare i reali interessi della Città di Pompei. E’ risaputa la posizione negativa di maggioranza e opposizione del comune di Pompei sul progetto hub. Sinteticamente entrambe ritenevano (anche se con motivazioni diverse) che tale progetto ferroviario, che comportava la trasformazione urbanistica parte dell’area occidentale (e della Buffer Zone) del comune di Pompei non rispondesse agli interessi della città. Nonostante ciò le due opposte componenti del ceto politico dirigente di Pompei non sono riuscite a trovare una linea di azione comune perché quella che fa capo a Lo Sapio ha ritenuto proseguire da sola (facendosi rappresentare da uno studio di architettura spagnolo) ed assumendosi tutta la responsabilità a riguardo. Ora, dopo la decretazione del progetto definitivo, restano molte perplessità sul ruolo del Comune su questa vicenda dell’Hub e bene ha fatto Di Casola ad invitare il sindaco Lo sapio ad assumersi le sue responsabilità, come aveva a suo tempo promesso.