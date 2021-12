Scafati. Salvati: “non temo il voto, avanti fino a che avrò i numeri”

“Non ho paura di un eventuale ritorno al voto”. A metà mandato Cristoforo Salvati arriva alla pausa natalizia con l’ennesima crisi in seno alla sua maggioranza. Non ha incontrato i tre consiglieri dissidenti Paolo Attianese, Anna Conte e Antonella Vaccaro, e non sembra temere lo spettro del ritorno al voto “che può rappresentare sicuramente un banco di prova per un sindaco uscente – dice – Ho sempre sostenuto che andrò avanti fino a quando avrò i numeri; nel momento in cui verranno meno sarò pronto a fare un passo indietro. Se c’è qualche consigliere che pensa sia giusto sfiduciarmi, lo faccia o vada a dimettersi dal notaio”. E’ pronto a nuovi ingressi in maggioranza? “Chiunque voglia lavorare, al nostro fianco, nell’interesse della città e degli scafatesi, è benvenuto. Sto cercando di fare del mio meglio per garantire a questo territorio e ai nostri figli un futuro migliore. Continuerò a farlo con convinzione e determinazione. Non ho tempo per le polemiche. Un sindaco che amministra una città di 50mila abitanti ha altro a cui pensare”. I dissapori nella sua maggioranza minano l’equilibrio e restituiscono l’immagine di un’amministrazione instabile. “Questo è innegabile e credo sia necessario ritrovare un equilibrio, se possibile. Da parte mia c’è tutta l’intenzione di tenere unita la squadra per tener fede al nostro patto fatto con la città quando ci siamo insediati. Di certo non ammetterò più imboscate in consiglio comunale. Chi non condivide più il progetto, chi non si sente più parte di questa maggioranza può passare all’opposizione. Questione di coerenza. Dai consiglieri dissidenti mi aspetto una proposta, non solo richieste di incarichi”. Un grande sforzo per la rassegna natalizia, nonostante gli scetticismi. La città però sembra non rispondere con entusiasmo. “Abbiamo profuso grande impegno per realizzare una rassegna natalizia che rispondesse alle aspettative degli scafatesi. C’è da premettere che la pandemia ha determinato un clima di incertezza e paura tra la gente. In tanti preferiscono stare a casa per evitare occasioni di incontro, perché c’è il timore di contagiarsi. Ed è comprensibile considerando il fatto che nelle ultime settimane il numero dei positivi è nuovamente aumentato. Da parte nostra c’è tutta l’intenzione di creare aggregazione, di ripristinare un clima di serenità e di speranza, di incentivare gli scafatesi a vivere il territorio per sentirsi parte integrante di questa città, per accrescere il loro senso di appartenenza alla comunità”. Erano il banco di prova per riuscire a dare un cambio di passo e una sterzata alle attività amministrative, a che punto siamo con le assunzioni? “Stiamo procedendo in maniera spedita. Ad oggi ne abbiamo formalizzate una quindicina. Stiamo definendo le procedure per le altre autorizzate dalla Cosfel al 31 dicembre. Entro l’ultimo giorno dell’anno avremo in servizio tutti i trenta nuovi dipendenti. Gli uffici comunali stanno facendo grandi sforzi per completare tutti gli adempimenti previsti. Non abbiamo alcuna intenzione di rinunciare alla possibilità di avere nuova forza lavoro per il nostro Ente, che risulta necessario per supportare il personale comunale ridotto ormai all’osso”. Oggi il consueto scambio di auguri a Palazzo Mayer, il 28 consiglio Comunale di fine anno, dove Salvati avrà contezza delle reale intenzioni dei dissidenti, in cerca di sponda tra le fila della minoranza.

Adriano Falanga