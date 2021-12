Scafati. Degrado in Via Della Resistenza, Salvati assente (video)

Scafati. Degrado in Via Della Resistenza, Salvati assente

“Il sindaco venga qui a controllare di persona. Siamo stati abbandonati”. Così Antonio Palomba, portavoce del comitato “Traversa Massimo Troisi” di via Della Resistenza. Motivo del malumore lo stato di totale abbandono delle strutture pubbliche presenti nell’area, il parco Primato, villa Prete ma soprattutto il parco Bianca Elettra e Fabiana. Quest’area verde, una volta aperta e fruibile dai bambini del quartiere, è da anni chiusa e oramai sommersa dal degrado.

Guarda anche Scafati. Un’altra incompiuta: la palestra di Via Tricino (video)







Fondi a rischio

Il parchetto è destinatario di 60mila euro di fondi del Ministero Delle Infrastrutture, ma per una serie di ostacoli burocratici, rischia di perdere tutto entro fine anno. Non va meglio al Primato, in attesa di un bando per la sua gestione esterna, così come promesso dal Sindaco Cristoforo Salvati. Il Comitato “Traversa Massimo Troisi” è da anni impegnato in una importante pagina di cittadinanza attiva. Da tempo i residenti a turno organizzano giornate per la pulizia della traversa, provvedendo, a loro spese, anche al decoro urbano degli spazi pubblici.

Il servizio è di Adriano Falanga e Alfonso Romano