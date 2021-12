Angri. Natale senza stipendio per i dipendenti comunali







Natale al verde per i dipendenti comunali. Il 23 dicembre non è stato accreditato lo stipendio ai dipendenti comunali. L’Ufficio Personale avrebbe accumulato un ritardo nell’invio della partita stipendiale alla banca. La trasmissione, secondo fonti bene informate, sarebbe avvenuta solo il 17 dicembre scorso causando il contestato ritardo. Un fatto senza precedenti per l’ente di Via Crocifisso che mette ulteriormente in evidenza lo stallo disorganizzativo all’interno dei settori.













Personale e avvocatura messe in discussione

L’ufficio del personale fa riferimento all’assessore Buonaventura Manzo da tempo finito nel mirino della maggioranza che lo ritiene anche un corpo alieno. Manzo è anche responsabile del settore avvocatura dove pare possa esserci un’altra voragine finanziaria. Nel tempo, si sarebbero accumulati debiti pregressi ancora in via di quantificazione.

Amministrazione aliena alla città

L’amministrazione Cosimo Ferraioli è ormai alle corde, agonizzante, slegata dal contesto cittadino e incapace di controllare in maniera seria e competente e i processi amministrativi. La litigiosità interna sta producendo anche una notevole frattura in maggioranza che potrebbe portare già nella prima decade di gennaio a un necessario rimpasto e a una ridefinizione delle deleghe assessoriali.

Luciano Verdoliva