Salerno. Mobilità docenti fuori sede in 1100 costretti a restare al nord

La manovra 2022 non prevede alcuna misura in favore dei docenti sottoposti al vincolo di mobilità. Nemmeno la pandemia da Covid-19 è una soluzione per i docenti salernitani al nord che non hanno nemmeno questa volta speranze di ricongiungimento familiare. Circa 1.100 docenti salernitani restano “ingabbiati” anche il prossimo anno costretti a restare lontani da casa nelle sedi di servizio in cui sono stati assegnati. Salta l’abolizione del vincolo triennale e per i docenti salernitani lontani da casa sarà un Natale difficile.

Pochi posti per la mobilità

Quest’anno, nel salernitano, a fronte di 1.412 posti liberi tra pensionamenti e posti vacanti, appena 289 quelli destinati alla mobilità in entrata dalle province del centro e del nord Italia. Nonostante la fuga dei prof anziani, nel salernitano solo 1 docente su 5 richiedenti rientra a casa da fuori regione. Quindi più di mille prof salernitani sono condannati a restare lontano da casa. C’è chi è stato assunto con i concorsi del 2018 e del 2020 deve ancora stare fuori sede.

Corpo docente salernitano anziano

A margine di questa diaspora anche un dato: il corpo docente salernitano, come riportato dal quotidiano “Il Mattino” è anagraficamente anziano, ha più di 50 anni, a conferma i dati del sistema informativo del Ministero dell’Istruzione. Dopo 3 anni di pandemia stress e malattia pregresse hanno aggravato la condizione della classe docente. Aumentano i prof inidonei al servizio mentre si registra una significativa attenzione per i docenti fragili.