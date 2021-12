Giugliano. Muore schiacciato in ascensore. La tragedia alla viglia di Natale, a perdere la vita un 38enne, deceduto dopo il trasporto in ospedale

Giugliano. Tragedia condominiale. Muore schiacciato in ascensore

Muore schiacciato in ascensore. La tragedia alla viglia di Natale a Giugliano, a perdere la vita un 38enne, deceduto dopo il trasporto in ospedale. L’uomo sarebbe rimasto schiacciato dall’ascensore di casa, secondo quanto riportato da fonti locali di stampa. La tragedia si è consumata alle 8 e 45 del 24 dicembre. L’uomo stava scendendo da casa all’interno dell’ascensore quando, per ragioni ancora poco chiare, l’impianto di elevazione si sarebbe bloccato.

Il tentativo di uscita

Il 38enne avrebbe provato a uscire dalla cabina forzando le porte quando il motore elettrico sarebbe ripartito improvvisamente. Il corpo dell’uomo sarebbe rimasto così bloccato tra l’esterno e l’interno del vano ascensore portando al decesso il giovane uomo avvenuta per schiacciamento. Immediata quanto inutile la corsa all’ospedale e i tentativi di salvare la vita all’uomo da parte dei medici del presidio ospedaliero locale.

La Polizia, secondo quanto riportato dalle cronache locali, ha disposto il sequestro dell’ascensore all’interno dell’edificio. La Procura della Repubblica, informata della vicenda, ha aperto un fascicolo d’inchiesta per accertare eventuali responsabilità.