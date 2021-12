Nocera Inferiore. Ladro d’appartamento acrobata in azione

Nocera Inferiore. Nella banda che presumibilmente, tra fine novembre e inizio dicembre, ha colpito in diverse abitazioni della città, ci sarebbe un abile acrobata

Furti negli appartamenti. Tra i tanti ladri in azione ne figura a che uno acrobata. Lo riporta “Il Mattino” nell’ultima edizione in edicola. Secondo quanto riportato dal quotidiano napoletano nella banda che presumibilmente, tra fine novembre e inizio dicembre, ha colpito in diverse abitazioni della città, ci sarebbe un abile acrobata che, con elasticità, entra nelle case arrampicandosi alle strutture degli edifici. Le indagini dei militari dell’Arma, che stanno indagando su decine di colpi, dopo le prime informative trasmesse alla Procura, condurrebbero anche a questo “uomo ragno” di provincia.

I furti

La maggior parte dei furti sarebbe stata messa a segno in un periodo ben preciso tra la fine di novembre e la prima decade di dicembre, quando i ladri sarebbero entrati in azione riuscendo a portare via danaro, oggetti di valore e persino armi da fuoco regolarmente detenute da diverse abitazioni. Il sospetto si concerterebbe su un’unica banda, che tra le sue fila potrebbe annoverare anche degli scaltri ladri arrampicatori capaci di violare, senza alcuna difficoltà, qualunque domicilio. Gli inquirenti dovranno tentare di capire la provenienza geografica delle bande.













Un altro acrobata per necessità

Qualche settimana fa ad Agropoli un episodio analogo avrebbe visto protagonista un ladro acrobata, in questo caso il malvivente riportava un grave trauma facciale, tale da essere trasportato all’ospedale San Luca di Vallo della Lucania. Più che acrobazia secondo quanto riportato dalle cronache locali si sarebbe trattato di un maldestro tentativo di sottrarsi alle forze dell’ordine.