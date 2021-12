Nocera Inferiore ha istituito con delibera di Giunta il Servizio per le progettazioni finanziabili dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Nocera Inferiore. Progettazione PNRR: istituzione del servizio

“Nocera Inferiore è tra i primi Comuni dell’intera Provincia ad aver istituito con delibera di Giunta del 23 dicembre, nella riorganizzazione di “Servizi e Funzioni” 2022, il Servizio per le progettazioni finanziabili dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Sarà coordinato dalla Segreteria Generale. Una grande opportunità di sviluppo cui vogliamo la città si faccia trovare pronta. Un’eredità positiva per chi verrà. Il superamento delle ristrettezze di questo decennio servito a ripianare debiti e bilanci. Una visione del futuro nonostante la pandemia” lo scrive in una nota il sindaco Manlio Torquato.