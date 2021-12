Pompei. Sindaco bambino o sindaco dei bambini?

Lo Sapio è un “sindaco bambino” o è un “amico dei bambini”? La questione è nata nel comune di Pompei quando Di Casola, suo avversario politico (e capo dell’opposizione) definì Lo Sapio “sindaco bambino” a causa di una polemica nella quale aveva criticato l’ingaggio da parete dell’amministrazione del cantante Gigi D’Alessio per un’esibizione in piazza, annunciata per le festività natalizie. Concerto che sarebbe costato ai pompeiani 100 mila euro. Lo Sapio replicò, a suo tempo, che nell’anno successivo aveva intenzione di spendere ancora di più, e per questo motivo l’antagonista gli affibbiò l’appellativo di “sindaco bambino”. Successivamente il concerto di Gigi D’Alessio è stato annullato a causa dell’incremento della pandemia e Lo Sapio si è effettivamente dedicato quasi esclusivamente ai bambini (regalando loro calze con dolciumi che ha fatto consegnare dai parroci) anche perché, a parte le luminarie, suscitare l’allegria dei bambini rappresentava l’unico motivo valido rimasto per fare festa. L’esperienza deve essergli piaciuta, difatti poco dopo il sindaco di Pompei è stato visto piantare alberi nel giardino del primo circolo didattico in compagnia di una scolaresca (iniziativa che ha suscitato qualche battuta ironica scontata) ed ultimamente annunciare il concorso “ sindaco per un giorno”. Vale a dire il più grande arco di tempo in cui è disponibile a lasciare la sua poltrona disponibile.