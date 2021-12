Angri. L’idea di Ferraioli: il suo ufficio e giunta a Palazzo Doria

Il Palazzo apre all’amministrazione comunale? Dopo circa un decennio il Palazzo Doria potrebbe riprendere vita ospitando nelle sue stanze medievali la sede istituzionale del Comune.

Il trasloco istituzionale

Nei piani del sindaco Cosimo Ferraioli, infatti, ci potrebbe essere un trasloco istituzionale del suo ufficio e dell’itera giunta pronta a ritornare nelle stanze accanto al salone che per anni ha ospitato il consiglio comunale. Tutto il complesso del castello è stato da poco restituito alla città, dopo i lavori di adeguamento strutturale antisismici, e presto potrebbe essere aperto anche alle varie associazioni del territorio cittadino e a eventi culturali connessi.

Una scelta controversa

L’idea di riportare l’ufficio del sindaco a Palazzo Doria non troverebbe, però, il favore di molti consiglieri comunali e di addetti ai lavori che immaginano il castello “libero” da ogni azione politico – amministrava. Per il momento il monumento cittadino per antonomasia resta vuoto in attesa di definirne concretamente l’uso e tentare anche di monetizzate eventuali proventi dal fitto temporaneo, per gli eventi, delle varie stanze poste sui tre livelli dell’antico palazzo.

Luciano Verdoliva