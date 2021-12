Nocera Inferiore. Torquato: “Il Palasport è disponibile per le vaccinazioni”

Nocera Inferiore. “Il Palasport è disponibile per le vaccinazioni. Va usato”. Lo dice il sindaco Manlio Torquato.

“Leggo dei disagi notevoli subiti dalla popolazione in attesa di vaccino anche per la terza dose, presso l’ospedale, dove resta caoticamente in fila per ore. Chiamerò stasera stesso il Responsabile di Distretto e per le vaccinazioni perché utilizzino, con un numero adeguato di personale, il Palasport che da tempo abbiamo attrezzato alla bisogna in modo da deflazionare gli accessi e agevolare la popolazione. È però necessario che l’ASL incrementi il numero di personale dedicato alla somministrazione del vaccino anti covid nel modo più rapido ed efficace possibile. Noi ci siamo” dice il primo cittadino Torquato.

Usato per somministrare il vaccino ai bambini

“Il problema di fondo è connesso al fatto che il Palasport attualmente viene usato per vaccinare i bambini che sono un numero esiguo. La struttura potrebbe essere maggiormente utilizzata per gli adulti, per deflazionare la massa di gente che va in ospedale per il vaccino. Ci stiamo accordando con Direttore Sanitario per trovare una modalità operativa di supporto”