Pompei. Folla fuori la tensostruttura vaccinale di Piazza Falcone e Borsellino

(Pompei – Mario Cardone) Non poteva succedere altrimenti, dopo l’allarmismo procurato dalle notizie del telegiornale di ieri, che dopo aver informato sulla fase nuovamente crescente del contagio hanno infornato che dopo 5 mesi si è ridotta al 30% la copertura della seconda dose di vaccino. Stamattina i social del Comune di Pompei hanno informato i cittadini locali che sono saliti a 98 i casi positivi registrati al corona virus nel comune di Pompei mentre la situazione della pandemia al 26 dicembre registra negli ultimi quattro giorni i 55 nuovi casi positivi e 21 guariti. Un mix di informazioni nazionali e locali che non poteva non creare ansia nell’animo di chi (specialmente i giovani) hanno temuto di dover sacrificare i festeggiamenti di capodanno ad un atteggiamento di prudenza che nella religione cristiana viene dettato dallo Spirito Santo. Ecco perché in molti si sono recati all’hub vaccinale locale per iniettare sul braccio la terza dose che comporta una parziale serenità per i prossimi 5 mesi. Intanto alcuni albergatori registrano le prime disdette è c’è una grande incertezza sulla riuscita dei veglioni privati di capodanno considerato che la piazza resterà deserta anche alla mezzanotte del 2021