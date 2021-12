PRISM SOLAR, CARICATORE DEI VEICOLI ELETTRICI

Ecco Prism Solar, caricatore universale per auto elettriche realizzato da Silla Industries, giovane realtà italiana fondata da Alberto Stecca (Ceo) e Cristiano Griletti (Head of R&D).

Un percorso di eccellenza quello del team di professionisti con sede a Padova con l’obiettivo primario obiettivo di contribuire allo sviluppo di un mondo sempre più pulito, efficiente e consapevole, grazie a soluzioni tecnologiche innovative per il settore e-mobility e per la gestione dell’energia sia per il mercato consumer con i prodotti a marchio Silla, sia sviluppando prodotti custom per grandi gruppi, italiani ed internazionali.

La prima e più famosa di queste soluzioni è Prism Solar, un prodotto unico, finalista all’Hackaday Prize 2019. Si tratta di un vero e proprio hub di controllo e gestione tra l’utilizzatore e la sua vettura elettrica da un lato, e tra le fonti di energia disponibili dall’altro. Sviluppato grazie al sostegno del gruppo Energetica di Parma, entrato come socio di capitale nel progetto, si è diffuso nel mercato per la sua unicità come “la stazione di ricarica che non c’era”.

Prism è davvero intelligente: quando l’impianto fotovoltaico sta producendo più di quello che consuma, usa l’energia in eccesso per caricare la vettura. Anche nel caso in cui non si possiede un impianto solare, Prism fa risparmiare il più possibile l’energia elettrica prelevata dalla rete. Perché, anche se si collega la vettura a Prism, la carica parte solo quando le tariffe orarie sono più convenienti (di solito di notte).

Prism è in grado di gestire la potenza installata al contatore e di regolare automaticamente la carica erogata alla vettura senza mai superare quella disponibile. Nessun rischio che l’interruttore generale intervenga, lasciando al buio.

Ed è anche un caricatore universale che può erogare fino a 7,4kW in monofase o fino a 22kW in trifase. Addirittura lungimirante…si adatta alle potenze future che verranno installate.

Sempre raggiungibile da smartphone (app dedicata) o da pc. Anche in cloud, per accedere alle informazioni anche quando non si è in casa, ma la vettura è sotto carica. Prism funziona anche senza connessione di rete e quindi senza accedere da remoto. Utilizzando il suo Wi-Fi interno si ha a disposizione un Hotspot per avere la connessione free anche in garage, ad esempio per gli aggiornamenti firmware dei veicoli elettrici o per installare una IP camera di videosorveglianza.

Funziona con tutte le auto elettriche, anche plug-in, con un connettore di Tipo2, che è praticamente lo standard in Europa.

È completamente sicuro; è IP65, quindi protetto dalle ondate e dalla pioggia, ma ha anche la certificazione a marchio CE secondo le norme IEC61851-1 e IEC61851-22. Al suo interno contiene anche un interruttore differenziale in grado di interrompere l’erogazione di energia al primo segnale di malfunzionamento.

Appena nata, Silla Industries si è già aggiudicata il bando lanciato dal Joint Research Center della Commissione Europea per lo Smart Living per un progetto internazionale di co-sviluppo e sperimentazione che la vedrà fornire il proprio know-how, oltre alle stazioni di ricarica, ai laboratori di Ispra (VA) e di Petten in Olanda.