Angri. Cimitero: al via l’esternalizzazione dei servizi

Esternalizzazione dei servizi cimiteriali. Attivate le procedure di aggiudicazione della gara per l’affidamento del servizio necrofori e manutenzione ordinaria all’interno del cimitero comunale. Un atto necessario anche alla luce della mancanza di personale e allo scarso turn – over di personale all’interno dell’ente. Le procedure sono consequenziali a una precedente delibera con gli atti d’indirizzo contenenti appunto una proposta di affidamento della custodia, pulizia e manutenzione ordinaria del cimitero comunale.

Miglioramento del servizio cimiteriale

L’U.O.C. Lavori Pubblici, Ambiente e Patrimonio anche nell’ottica di una corretta gestione economica – funzionale del servizio cimiteriale e per rendere attuabili degli interventi migliorativi a carico della struttura, con un’adeguata dotazione organica, a tale scopo ha proceduto all’affidamento di alcuni servizi comunali a un soggetto esterno.

Esternalizzazione del servizio

Il servizio necrofori è già da anni affidato a un soggetto esterno, opportunamente accreditato e adeguatamente fornito di personale, per un importo complessivo di circa 85mila euro annui. L’ente ha deciso di affidare anche il servizio della custodia, pulizia e manutenzione ordinaria del cimitero comunale raggruppando tutto in un unico appalto, con le risorse necessarie da trovare nel bilancio comunale 2020/2022. Infine per quanto riguarda la video sorveglianza del perimento resta ancora sotto il controllo della Società Cooperativa di vigilanza “Doria”.

