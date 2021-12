Agro. Variante Omicron. L’escalation dei contagi in provincia di Salerno e nell’agro non si arrestano

Omicron all’attacco nell’agro. Ufficio postale chiuso per COVID

Un bollettino preoccupante della nuova ondata COVID caratterizzata dalla nuova aggressiva variante Omicron. L’escalation dei contagi in provincia di Salerno e nell’agro non si arrestano, nell’ultimo bollettino ASL di poche ore fa erano 248 i nuovi contagi comunicati dalla ASL nella giornata di ieri. A Sarno proprio a causa di alcuni casi Covid è stato chiuso l‘ufficio Postale di Piazza Marconi a Sarno.

Comuni a entrata limitata

A Nocera Superiore e a San Valentino Torio i comuni restano interdetti al pubblico che potrà accedere solo per appuntamento. Così come avviene a Pagani dove il sindaco De Prisco annuncia che dal 3 gennaio l’accesso agli uffici verrà controllato dalla vigilanza privata e saranno installati anche purificatori di aria.

Anche in molte strutture mediche private sono previste entrate contingentate e controllate. Intanto ai drive in delle USCA file chilometriche di auto restano in fila in attesa dei tamponi. La settimana pre – natalizia sta presentando il conto.