Pagani. Dimissioni di Carpentieri dalla SAM: l’opposizione consiliare ci va giù dura

I consiglieri comunali di minoranza del comune di Pagani Vincenzo Calce, Aldo Cascone, Vincenzo D’Amato, Alessandro De Martino, Vincenza Fezza, Fabio Petrelli, Mirko Rinaldo, Anna Rosa Sessa nelle ultime ore hanno insieme commentato la notizia delle ultime ore che vedono come prossime le dimissioni dell’attuale amministrare Unico della Sam Mario Carpentieri. Parole dure, così come rappresentate dal comunicato reso pubblico:

“Abbiamo appreso, da un noto quotidiano, la notizia che l’amministratore Unico della Sam, dottor Mario Carpentieri, sia pronto alle dimissioni.

E riteniamo gravissime le motivazioni illustrate che confermano quanto ormai diciamo da settimane. Non solo, infatti, ad oggi, dopo quasi 5 mesi, l’amministrazione comunale non ha concluso le procedure burocratiche inerenti la sua nomina facendo lavorare praticamente gratis un professionista ma avrebbe, addirittura, “bloccato” il suo lavoro.

Alla luce di tutto questo, chiediamo al Sindaco ed a chi di competenza le dovute spiegazioni. Quali sono i motivi per i quali, ad oggi, nonostante anche i nostri continui solleciti, non è arrivata in consiglio comunale la delibera di definizione del compenso dell’amministratore? Il Dottore Carpentieri è nel pieno delle sue funzioni, sta svolgendo regolarmente il suo lavoro? La Sam ha una guida oppure no? E’ vero che l’amministrazione comunale ingerisce nella gestione della partecipata?

Domande per cui vogliamo risposte, senza evasione, senza vittimismo, senza i soliti “giochetti” per nascondere la verità.

La città versa in una condizione difficile, i servizi languono. La Sam, la grande scommessa di un’amministrazione comunale che si sta rivelando superficiale, disattenta ed istituzionalmente arrogante, al momento, sembra tutt’altro che “vinta”.”