Scafati. Grave incidente in via Poggiomarino, impatto tra tre auto: due feriti non gravi

Forte impatto tra automobili verso le ore 14 di oggi a Scafati in via Poggiomarino, a due passi dall’incrocio della strada di via Berardinetti 2. Per motivazioni non ancora ben distinte tre automobili sono state protagoniste di un incidente che ha bloccato il traffico sulla porzione di città per alcune ore. Sul posto si sono subiti recati gli agenti della Polizia Municipale del Comandante Salvatore Dionisio, che hanno potuto constatare seri danni alle autovetture, tanto da dover richiedere per due di esse l’intervento del carro attrezzi. Tra le persone coinvolte nell’incidente tutti illesi tranne una madre e una figlia che hanno riportato ferite non gravi e sono state trasportate per ulteriori accertamenti all’Ospedale Umberto I di Nocera Inferiore.