Coronavirus, in Campania 9.802 positivi (+2.621) e 11 decessi

In Campania, nelle ultime 24 ore, nuovo balzo in avanti nei contagi da Covid-19 e aumento di posti letto occupati negli ospedali. Sono 9.802 i positivi al Coronavirus registrati (+2.621) e 11 decessi, 4 dei quali avvenuti in precedenza ma registrati ieri. A comunicarlo l’Unità di crisi regionale. I tamponi processati ieri sono 111.379 (+6.826 rispetto a ieri).

Il report posti letto su base regionale riporta 656 posti letto di terapia intensiva disponibili, di cui 37 occupati mentre i posti letto di degenza disponibili, tra posti letto Covid e offerta privata 3.160, di cui 587 occupati.