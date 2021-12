Scafati. Ieri in Consiglio Comunale una mozione dell’opposizione per restituire ai cittadini quanto versato in più sulla Tassa rifiuti

Scafati. Avanzi su bolletta TARI. Russo: “una scelta responsabile”

Ieri in Consiglio Comunale una mozione dell’opposizione per restituire ai cittadini quanto versato in più sulla Tassa rifiuti e fare chiarezza sulle scadenze delle bollette non è stata approvata, avendo ricevuto 11 voti a favore ed 11 contrari. In caso di pareggio la mozione non passa. Hanno votato contro il Sindaco quindi determinante e 10 consiglieri di maggioranza.

La mozione

A favore invece otto dell’opposizione (Russo, Ambrunzo, Grimaldi, Acanfora Liliana, Acanfora Nicola, Cascone, Fogliame, Sarconio) e tre della maggioranza (Attianese, Conte e Vaccaro) che evidentemente hanno fatto una scelta di buon senso.

“La mozione dell’opposizione chiedeva di restituire quanto prima i circa due milioni di euro in più addebitati sulle bollette tari del 2020 e del 2021, di chiarire perché sono state tolte le riduzioni ad alcuni nuclei familiari, di non tener conto dei ritardati pagamenti rispetto alle scadenze delle rate visto che in molti casi i cittadini sono stati informati in ritardo eliminando eventuali sanzioni e interessi, di sapere chi avesse deciso le nuove scadenze, di pubblicare sul sito dell’ente in maniera chiara le modalità di calcolo e il nuovo regolamento, mai inviato nemmeno al Ministero delle finanze come per legge. Tutto anche in considerazione delle difficoltà degli uffici di ricevere e fornire informazioni ai cittadini. Tutte richieste di buon senso e nel rispetto dei diritti dei cittadini. 10 consiglieri di maggioranza compreso il Presidente del Consiglio Santocchio, oltre al Sindaco hanno portato a casa il pareggio nella votazione contro i cittadini” dice Michele Russo primo firmatario della mozione.