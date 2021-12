Angri Eco Servizi. Bilancio e Piano Industriale, la nota di Annarumma

Presentati e approvati in consiglio comunale i bilanci di esercizio e il nuovo piano industriale dell’azienda speciale Angri Eco Servizi. Il presidente dell’azienda Antonio Annarumma sottolinea l’importanza di questa fondamentale presa d’atto.

La nota di Annarumma

“Ringrazio a nome di Antonella Cirillo e Giuseppe Conte, del consiglio di amministrazione, l’assessore Maria Immacolata D’Aniello e l’ingegnere Domenico Novi, insieme all’amministrazione tutta, per la disponibilità e la collaborazione continua dimostrate nel supporto alla realizzazione del nuovo Piano Industriale Aziendale e per aver dato impulso alla improcrastinabile necessità di approvazione dei bilanci di esercizio rimasti fermi da anni, necessità più volte evidenziata dal CdA che presiedo” dice Annarumma.

Un punto di partenza

“Il traguardo raggiunto non è altro che un punto di partenza che permetterà all’azienda di continuare la sua attività con migliore efficienza e dinamicità, andando a porre maggiore attenzione al soddisfacimento delle esigenze dell’utenza, dell’efficacia di servizio ma soprattutto della sensibilizzazione dei cittadini, infatti, l’obiettivo sarà quello di elaborare strategie d’informazione, sensibilizzazione e coinvolgimento del cittadino sul corretto smaltimento dei rifiuti , non solo per il contenimento dei costi ma soprattutto per l’impatto sull’ambiente” conclude Annarumma.

Aldo Severino