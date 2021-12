Angri. Focolaio COVID, chiude il comune

Focolaio COVID al comune. Dopo il cluster che ha coinvolto alcuni funzionari comunali l’ente ha deciso di chiudere, con ordinanza sindacale, le porte del municipio per il giorno 31 a seguito della opportuna sanificazione. I dipendenti ora chiedono maggiore tutela anche sul controllo degli accessi all’ente e soprattutto la verifica di chi non è ancora non è vaccinato.

Caccia ai “No vax”

Il responsabile e”datore di lavoro” ora dovrà attivare le necessarie procedure di verifica tra il personale e l’amministrazione. Secondo quanto appreso tra i “non vaccinati” ci sarebbero anche membri della giunta. Ferraioli non ha mai fatto mistero di essere contro il vaccino, anche attraverso il suo canale twitter. Un fatto che se verificato sarebbe di gravità unica.

