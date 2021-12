Covid: nuovo record casi in Campania, 11.492 positivi in 24 ore

COVID: in Campania positività al 10%, balzo ricoveri (+64) I nuovi contagi sono 11.492. Otto le vittime

Ulteriore balzo di positivi al Covid in Campania: il bollettino dell’Unita’ di Crisi di oggi, relativo alle ultime 24 ore, recita 11.492 nuovi contagi su 115.863 test per un indice di positività che rasenta il 10% attestandosi al 9,91%, nuovo record per la regione. Otto le persone decedute nelle ultime 48 ore di cui 2 morte nei giorni addietro ma registrate soltanto ieri. Aumenta in modo significativo l’occupazione dei posti di degenza ordinaria, oggi 651 a fronte dei 587 di ieri (+64). Piu’ contenuto l’aumento dei posti occupati in terapia intensiva, oggi 41 (+4 rispetto a ieri)