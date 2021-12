Pompei. un’opera monumentale descrive il valore artistico e turistico della cattedrale

E’ il tempo che determina col giudizio dei critici e l’apprezzamento popolare il valore di un’opera d’arte . E’ il caso della Basilica di Pompei che con la recente inaugurazione della porta di bronzo della Basilica realizzata da don Battista Marello essa (la basilica di Pompei) ha raggiunto l’apice nel consenso sul valore artistico che sta portando ad un continuo incremento del turismo del bello nella Pompei Moderna che si assomma a quello del Parco Archeologico. La “Storia artistica della Basilica di Pompei” scritta da Carmine Tavarone edita dal Santuario spiega dettagliatamente questo primato in un’opera di formata da due volumi che ripercorrono l’iter intrapreso da Bartolo Longo nell’edificazione dell’opera originaria ad edificare la prima chiesa, descrive le complesse vicende che portarono alla costruzione del campanile e tra il 1932 al 1942. Lo stesso decennio in cui fu concepito l’unicum che forma l’assetto dell’intero apparato decorativo della Basilica. Nel libro sono descritte le figure dei grandi artisti a cui (insieme al Beato Bartolo Longo) va il merito di aver reso il Santuario un centro religioso di devozione alla Madonna del Rosario ma anche un grande Museo d’Arte che celebra in forme incomparabili la sua grandezza. Nel testo sono citati l’architetto Giovanni Rispoli e i pittori Vincenzo Paliotti e Ponziano Loverini. Sono di grande forza emotiva e profondità le pagine che Tavarone dedica agli affreschi di Angelo Landi da Salò, realizzati nel 1942 nella cupola a doppia calotta della nuova Basilica. Visitare la basilica, ammirare il paesaggio della Valle di Pompei dall’alto del campanile e visitare l’intera cittadella mariana formata da deifici in spazi verdi e alberati fa parte di tour che la direzione della Chiesa risponde agli interessi di turisti che arrivano da tutto il mondo per devozione alla Madonna del Rosario e visitare lopera artistica che le è stata dedicata.